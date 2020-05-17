الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد
رام الله- (أ ش أ):
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، وتمركزت في محيط دوار ياسين وبنك القاهرة عمان في حي البيارة.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
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