أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع قدراتنا الدفاعية تحت تصرف العراق

11:21 ص الأحد 17 مايو 2020
وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع قدراتنا الدفاعية تحت تصرف العراق

وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد

طهران- (د ب أ):

صرح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بأن العلاقات بين إيران والعراق يمكنها أن تتحول إلى نموذج ناجح للعلاقات الثنائية، معربا عن استعداد إيران لوضع جميع قدراتها الدفاعية تحت تصرف العراق.

وقال في اتصال مع نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري إن "رؤية إيران للعراق نابعة من مشتركات التاريخ والثقافة والدين"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال :"سياستنا المبدئية هي وجود العراق الموحد والمستقل والقوي بمشاركة جميع القوميات والمذاهب، لذا فإننا نتمنى أن تحقق الحكومة العراقية النجاح في أداء مسؤوليتها الذاتية خاصة تحقيق المطالب الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا".

وأضاف :"مستعدون لأن نضع جميع طاقاتنا تحت تصرف العراق ... نريد أن نصبح شركاء استراتيجيين وأن تتحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون".

ووجه وزير الدفاع الإيراني الدعوة لنظيره العراقي للقيام بزيارة رسمية إلى طهران.

أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني طهران العراق

الخبر التالى:

تونس تريد الترويج لسياحة "محميّة من كورونا" لإنقاذ الموسم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله