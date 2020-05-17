وفد سوداني رفيع المستوى يزور إثيوبيا ويلتقي آبي أحمد

الخرطوم - (د ب أ)

التقى وفد سوداني رفيع المستوى خلال زيارة إلى أديس أبابا اليوم السبت، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقة بين البلدين ومقدرتهما علي تخطي التحديات التي تواجههما، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إن الزيارة التي قام بها وزير شئوون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس إلى إثيوبيا كانت ناجحة، حيث تناولت العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية و سبل دعمها وكيفية حل التحديات على الحدود بين البلدين والقضايا ذات الصلة بسد النهضة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "جد سعيد" لاستقبال الوفد السوداني رفيع المستوى الذي يزور بلاده مبعوثا من الدكتور عبدالله حمدوك.

وأشار آبي أحمد في تغريدته إلى أن "هذا الوفد رفيع المستوى هو تعبير عن العلاقات الأزلية القوية بين بلدينا ولقد سررت بالنقاشات التي جرت بيننا حول تحديات تمتين العلاقات الاقتصادية وحول سد النهضة ومسائل الحدود وأيضا حول كيفية مجابهة جائحة الكورونا".

يذكر أن الوفد السوداني الذي يقوده وزير شئوون مجلس الوزراء، السفير مانيس، ضم كل من وزير الشؤون الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.