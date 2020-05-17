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خبير أمريكي ينتقد تعامل بلاده مع جائحة كورونا

12:44 ص الأحد 17 مايو 2020
خبير أمريكي ينتقد تعامل بلاده مع جائحة كورونا

فيروس كورونا

وكالات:
انتقد المدير التنفيذي للتحالف العام الأمريكي للرعاية طويلة الأجل، ريتشارد جيه مولوت، تجاوب الولايات المتحدة مع أزمة كورونا، واصفًا رد فعلها بـ"البطيء جدًا".
وأشار الخبير في تصريحات لشبكة "روسيا اليوم"، إلى أن تفاعل السلطات في هذا المجال، كان "بطيئا للغاية" بشكل خاص في دور المسنين.
وقال مولوت، "كان بمقدور الدولة، أن تقلل من مستوى الخطر بالنسبة للمرضى في دور رعاية المسنين. لكن للأسف، تجاهلت الحكومة الفيدرالية بعض علامات ما كان يحدث، وكان رد فعلها شديد البطء بشكل عام".
وأضاف: "في بعض الولايات، بلغت الوفيات في دور رعاية المسنين نسبة 30-50% من معدل الوفيات في الولاية، هذا على الرغم من أن نسبة المسنين تبلغ فقط 1% من إجمالي السكان ".

فيروس كورونا ريتشارد جيه مولوت أمريكا

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