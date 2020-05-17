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في بيان رسمي.. "صحة شمال سيناء" تعلن عن ثالث حالة إيجابية لفيروس كورونا

12:10 ص الأحد 17 مايو 2020
في بيان رسمي.. "صحة شمال سيناء" تعلن عن ثالث حالة إيجابية لفيروس كورونا

فيروس كورونا

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، مساء السبت ارتفاع عدد المصابين فيروس كورونا المستجد في المحافظة، إلى 3 حالات إيجابية.

وأكد بيان رسمي صادر عن المحافظة، أن أجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها، بلغ 27 حالة سلبية، وأن حالات الشفاء حالة واحدة فقط.

وكانت أول حالة أعلنت عنها مديرية الصحة لسيدة مسنة ثم لطالبة في الثانوية العامة تعالج حاليًا بمستشفي الحجر بمدينة أبو خليفة بالإسماعيلية.

فيروس كورونا شمال سيناء وزارة الصحة العزل الصحي

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