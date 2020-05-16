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مشرعان أمريكيان يحققان في إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

11:33 م السبت 16 مايو 2020
مشرعان أمريكيان يحققان في إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مشرعان أمريكيان، اليوم السبت، أنهما فتحا تحقيقًا في قيام الرئيس دونالد ترامب، بإقالة رئيس دائرة مراجعة الحسابات الداخلية بوزارة الخارجية، المفتش العام ستيف لينيك.

وقال إيليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبوب مينينديز، من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان إنهما طلبا السجلات ذات الصلة بحلول يوم الجمعة.

وكان لينيك، الذي أقيل ليل الجمعة، قد قام بدور "صغير" في إجراءات توجيه اتهام بالتقصير ضد ترامب، حسب شبكة (سي إن إن).

وانتقد إنجل، ترامب بسبب قيامه بإقالة لينيك لحماية "أحد أكثر مؤيديه ولاء"، وهو وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال إن التقارير تشير إلى أن بومبيو أوصى بإقالة لينيك "لأن المحقق العام فتح تحقيقا في تقصير من جانب بومبيو نفسه" حسب البيان.

دونالد ترامب ستيف لينيك مجلس النواب الامريكي الولايات المتحدة

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