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إيطاليا تخطط لفتح المتاحف بدًا من 19 مايو

11:27 م السبت 16 مايو 2020
إيطاليا تخطط لفتح المتاحف بدًا من 19 مايو

فيروس كورونا

وكالات:

يجري التخطيط لفتح متاحف العاصمة الإيطالية روما، بعد الحجر الصحي على مرحلتين، الأولى في 19 مايو والثانية في 2 يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت مؤسسة "Zetema"، التي تخدم المتاحف الرئيسية في العاصمة الإيطالية، إنه سيتم في 19 مايو، فتح متاحف الكابيتول، ومتحف روما في Palazzo Braschi، وقصر المعارض وغيرها. وزيارة المتاحف ستكون ممكنة، فقط عن طريق الحجز المسبق.

وستفتح مجمعات متاحف "مذبح السلام"، وكذلك فوروم (منتدى) وسوق ترايان، والمنتديات الإمبراطورية، وكذلك مجموعة كاملة من المتاحف الأخرى، أبوابها في 2 يونيو خلال احتفال إيطاليا بعيدها الوطني "يوم الجمهورية".

في الوقت نفسه، لم يتم بعد تحديد موعد افتتاح المعرض الرئيسي الكبير المخصص لعرض لوحات وأعمال الفنان الإيطالي العظيم رافائيل، في قاعة معرض "سكودريه ديل كفيرينالي".

جدير بالذكر، أن معرض أعمال رفائيل، يضم لوحات من مختلف متاحف العالم، وفتح أبوابه لعدة أيام فقط أمام الزوار، قبل أن يتم الإعلان عن الحجر الصحي في 10 مارس الماضي.

فيروس كورونا الحجر الصحي إيطاليا كوفيد 19 متاحف العاصمة الإيطالية

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