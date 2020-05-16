موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا
نواكشوط - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 40 حالة في عموم أرجاء البلاد.
وقال المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنة بمستشفى في العاصمة نواكشوط.
وعاد الفيروس للظهور في موريتانيا بعد إعلان السلطات خلو البلاد من أي إصابات في أبريل.
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