حركة السترات الصفراء تنظم أول احتجاج في فرنسا منذ تخفيف الإغلاق

باريس - (د ب أ)

احتشد متظاهرو حركة السترات الصفراء، في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يجتمع أفراد من الحركة التي تنتقد الحكومة منذ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لوسائل إعلامية.

وأكد مجددا وزير الداخلية كريستوف كاستانير فى وقت سابق من اليوم أن الحد الأقصى المسموح به لكل تجمع هو 10 أشخاص. ومع ذلك نظم أعضاء الحركة في باريس وليون ومرسيليا ومونبلييه وستراسبورج مسيرات في الشوارع، إلا أن عددهم كان أقل بكثير ممن شاركوا في المسيرات قبل الجائحة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن المتظاهرين في العاصمة الفرنسية نظموا مسيرتهم في ساحة الجمهورية. وقالت الشرطة إنها حذرتهم عدة مرات، وأنه تم إلقاء القبض على شخصين.

وذكرت صحيفة "لا ديبيش" أن أصحاب المتاجر في تولوز طالبوا باحتجاج مناهض للسترات الصفراء، حيث يعارضون السماح للسترات الصفراء باستئناف الاحتجاجات كل سبت، متعللين بأن ذلك يضر بالأعمال التجارية.