بعد إعلانها تطوير أجسام مضادة لكورونا.. أسهم شركة أدوية أمريكية ترتفع بنسبة 244%

كتب - محمد صفوت

ارتفعت أسهم شركة الأدوية الأمريكية "سورينتو ثيرابيوتيكس" ومقرها كاليفورنيا، بنحو 244٪، بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق، عن اكتشاف أجسام مضادة يمكنها حماية الإنسان من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون 4 أيام فقط، حسبما ذكر موقع "ماركت ووتش".

وقالت الشركة الأمريكية، إنها نجحت في اكتشاف الأجسام المضادة "sti-1499" التي يمكنها إضعاف فيروس كورونا بنسبة 100%، وأنه يمكن طرح علاج قبل أشهر من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت في بيان لها أمس.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "سورينتو ثيرابيوتيكس" من 549 مليون دولار، إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار عند أعلى مستويات لها، ما يقرب من 3 أضعاف قيمتها السوقية قبل إعلانها عن اكتشافها.

ويقول الدكتور هنري جي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن لديهم حل بنسبة 100% لوباء كورونا، ويريدوا التأكيد على وجود علاج للفيروس التاجي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، أنه حال وجود أجسام مضادة محايدة في جسم الإنسان، فإنه لا يحتاج إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ويمكن إنهاء الحجر الصحي دون خوف.

وأمس الجمعة نشرت الشركة تفاصيل أبحاثها قبل السريرية، مؤكدة أنها عثرت على جسم مضاد يوفر تثبيطًا بنسبة 100% لعدوى فيروس كورونا المستجد في الخلايا السليمة بعد أربع أيام من الحضانة.

وتجري الشركة مناقشات مع المنظمين حول كيفية الإسراع في تطوير هذا العلاج المحتمل، وتزيد من قدرتها الإنتاجية بهدف إنتاج ما يصل إلى مليون جرعة في نفس الوقت الذي تسعى فيه للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه.