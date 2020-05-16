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بريطانيا تبحث استخدام الكلاب لرصد المصابين بكورونا

09:57 م السبت 16 مايو 2020
بريطانيا تبحث استخدام الكلاب لرصد المصابين بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أن خبراء مكافحة الأمراض يبحثون ما إذا كان يمكن استخدام الكلاب التي تم تدريبها على شم بعض أنواع السرطان والملاريا "كإجراء تحذيري غير جراحي مبكر" لتحديد الفيروس المستجد، حسبما ذكرت العربية.

يتعاون الباحثون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورهام مع جمعية الكلاب الكشفية الطبية. ومن المقرر أن تحصل التجربة على تمويل قدره 500 ألف جنيه إسترليني (600 ألف دولار) من الحكومة البريطانية.

وبدأت ستة كلاب، بما في ذلك أنواع "لابرادور" و"كوكر سبانيل" ، التدريب الأساسي للتجربة. وفي المرحلة الأولية، يخطط الباحثون لجمع عينات من الروائح من الأشخاص المصابين بالفيروس والذين لم يصابوا به.

وقالت وزارة الصحة إن الكلاب ستخضع بعد ذلك لتدريب شامل باستخدام العينات، ولن يتم نشرها إلا إذا كانت التجربة مدعومة بأدلة علمية قوية.

فيروس كورونا بريطانيا وزارة الصحة البريطانية كوفيد19

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