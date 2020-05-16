الولايات المتحدة تعتمد أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

وكالات:

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها أعطت سماحية اليوم السبت باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف ذاتيا، بهدف إخضاعها لفحص كوفيد-19، وهو ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات "لاب كورب".

ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتجرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.

ويخصّ الإذن الصادر، يوم السبت، أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول"، يمكن تحليلها بطرق مختلفة.

ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها، بحسب ما نقلت رويترز.

وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.