أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الولايات المتحدة تعتمد أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

09:49 م السبت 16 مايو 2020
الولايات المتحدة تعتمد أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها أعطت سماحية اليوم السبت باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف ذاتيا، بهدف إخضاعها لفحص كوفيد-19، وهو ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات "لاب كورب".

ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتجرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.

ويخصّ الإذن الصادر، يوم السبت، أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول"، يمكن تحليلها بطرق مختلفة.

ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها، بحسب ما نقلت رويترز.

وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.

فيروس كورونا الولايات المتحدة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

الخبر التالى:

الحكومة الفلسطينية تعلن الإغلاق الشامل من مساء الجمعة المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان