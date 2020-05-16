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تعرض فريق تصوير تابع للقناة الثانية الألمانية لمضايقات خلال تصوير مظاهرة

09:17 م السبت 16 مايو 2020
تعرض فريق تصوير تابع للقناة الثانية الألمانية لمضايقات خلال تصوير مظاهرة

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية، أن فريقا تلفزيونيا تابعا للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، تعرض لمضايقات خلال تصويره مسيرة احتجاج ضد قيود كورونا في مدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن الفريق كان يريد التصوير بجوار سيارة للمتظاهرين عندما تعرض لوابل من الشتائم على الممارسين لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن الشرطة تدخلت لتفصل بين الطرفين.

وأضاف المتحدث أن الفريق التلفزيوني غادر المكان طواعية بعد ذلك بحراسة الشرطة، ولم يصب أحد بجروح.

وفي إطار المظاهرة أبلغ شخصان الشرطة عن اعتداء بدني عليهما وأبلغ ثلاثة أنهم تعرضوا لإساءات.

وقالت السلطات إن ميدان السوق شهد أيضا مظاهرة مناهضة للأولى.

وفضلا عن ذلك وجهت الشرطة لمجموعة من ثمانية عشر شخصا إنذارا بمغادرة المكان.

وكان القسم الأكبر من هؤلاء في حالة ثمالة وبعضهم من مشجعى فريق هاله لكرة القدم.

الشرطة الألمانية التلفزيون الألماني مظاهرة بألمانيا مدينة هاله

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