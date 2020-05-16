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واشنطن تتهم الصين بمحاولة صرف الانتباه عن سوء إدارة أزمة كورونا

06:27 م السبت 16 مايو 2020
واشنطن تتهم الصين بمحاولة صرف الانتباه عن سوء إدارة أزمة كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

اتهمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الصين بأنها تحاول "صرف الانتباه" عن "سوء الإدارة" خلال أزمة وباء كوفيد-19، من خلال مطالبة واشنطن بتسديد التزاماتها المالية للأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الصين طالبت في بيان أمس الجمعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة.

وقال البيان الذي صدر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إن "مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام بلغ في 14 مايو 1,63 مليار دولار و2,14 مليار على التوالي".

وأشار البيان الذي يستند إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عقد الخميس، إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار" لعمليات السلام.

من جهتها، قالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إن البيان الصيني ما هو إلا محاولة لصرف الانتباه عن التستر وسوء الإدارة لأزمة كوفيد-19.

وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت مؤخرا بدفع 726 مليون دولار في إطار التزامها بعمليات حفظ السلام وستدفع الجزء الأكبر من نصيبها في نهاية السنة".

فيروس كورونا واشنطن الصين الأمم المتحدة

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