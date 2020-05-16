تظاهرات في ألمانيا احتجاجا على "شروط كورونا"

برلين- (د ب أ):

خرج عشرات الأشخاص بعد ظهر السبت في وسط العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مظاهرات احتجاجا على شروط كورونا، وخصصت الشرطة نحو 1000 فرد من أفرادها لتأمين هذه المظاهرات.

وشهدت ساحة الكسندر وحدها أربع مظاهرات في وقت واحد طوقتها قوات الشرطة.

وقد راعت الشرطة ألا يزيد عدد المشاركين في المسيرة الواحدة عن 50 شخصا مع الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن 5ر1 متر.

وتظاهر أكثر من 40 شخصا في وسط الساحة رافعين لافتات ومكبرات صوت ضد ما وصفوه بنظيرات المؤامرة وحقوق اللاجئين، وعلى مسافة بضعة أمتار، تظاهر عشرات الأشخاص بموسيقى صاخبة ضد قواعد كورونا والتطعيم الإجباري.

كما تجمع العشرات في ساحة روزا لوكسمبورج احتجاجا على التعليمات الخاصة بقواعد الصحة العامة.

وكانت قد تمت الدعوة من معسكرات سياسية مختلفة إلى تنظيم احتجاجات في ساحة الكسندر وأمام المسرح الشعبي ومبنى البرلمان، لكن لم يتم التصريح لكل هذه الاحتجاجات.

وشارك أكثر من 1200 شخص في احتجاجات، كان بعضها عدوانيا، في ساحة الكسندر يوم السبت الماضي، بدون الحصول على ترخيص.