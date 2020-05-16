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النمسا تفتح حدودها مع التشيك وسلوفاكيا والمجر اعتبارا من 15 يونيو

04:31 م السبت 16 مايو 2020
النمسا تفتح حدودها مع التشيك وسلوفاكيا والمجر اعتبارا من 15 يونيو

أرشيفية

لندن - أ ش أ
أعلنت النمسا، اليوم السبت، أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع الدول المجاورة لها من الشرق، التشيك وسلوفاكيا والمجر، في 15 يونيو المقبل، لتوسع بذلك نطاق تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا ليشمل حدود البلاد الشرقية بعد تخفيفها على حدودها الغربية في وقت سابق.
ويأتي الإعلان عقب خطوة منسقة بين ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين لرفع القيود تماما عن السفر بينها اعتبارا من 15 يونيو، مع تخفيف القيود المفروضة بشأن من يُسمح لهم بالعبور، لكن القيود بقيت كما هي بالنسبة للعبور من إيطاليا، حسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وقال وزراء الداخلية والخارجية وشؤون أوروبا في الحكومة النمساوية - في بيان مشترك - "هدفنا هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الحرية وأقل قيود حسب الضرورة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، الأربعاء الماضي، لإعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف السفر بعد إغلاقها منذ شهر مارس الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه أوصى بأن تظل الحدود الخارجية الأوروبية مغلقة أمام معظم حركة السفر حتى منتصف يونيو على الأقل.

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النمسا لندن التشيك سلوفاكيا

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