كورونا في الكويت: ارتفاع الإصابات إلى 14 ألفًا والوفيات 107

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 107 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي اليوم إنه تم تسجيل 942 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13,802 حالة.

ولفت إلى أن 169 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة ، مشيرا إلى إجراء 4712 فحصا ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى ‪240,716.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 203 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3843 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما وذلك للحد من انتشار الفيروس.