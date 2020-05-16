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النمسا تحذر من السفر إلى بيلاروسيا بسبب كورونا وتخفف القيود عن ألمانيا وسويسرا

04:15 م السبت 16 مايو 2020
النمسا تحذر من السفر إلى بيلاروسيا بسبب كورونا وتخفف القيود عن ألمانيا وسويسرا

أرشيفية

فيينا – (أ ش أ):
حذرت وزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت من السفر إلى دولة بيلاروسيا بسبب الانتشار السريع لوباء كورونا .
وحثت الوزارة فى بيان اليوم المسافرين على سرعة العودة إلى منازلهم على الفور. كما خفضت تحذيراتها السابقة من السفر إلى سويسرا، مشيرة الى أهمية عدم القيام بجميع الرحلات غير الضرورية .
يذكر أن الحكومة النمساوية بدأت اليوم تخفيف قيود السفر إلى المانيا تمهيدا لفتح الحدود بشكل كامل منتصف الشهر المقبل كما تدرس القيام باجراءات مماثلة مع كرواتيا وسلوفينيا تشجيعا لموسم السياحة الصيفية .

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