البرازيل تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا و14 ألف وفاة
برازيليا- (د ب أ):
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل بواقع 8.4 بالمئة منذ أمس إلى 22,0291 حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكينز وبلومبرج نيوز.
وأودى الفيروس بحياة 14,962 شخصا بينما تعافي 84,970 شخصا في البرازيل.
ومر 11 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
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