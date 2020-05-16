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لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 902 حالة

03:05 م السبت 16 مايو 2020
لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 902 حالة

أرشيفية

بيروت-( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 902 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247 .
وبدأ لبنان منذ مساء أمس الأربعاء بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وزارة الصحة في لبنان لبنان فيروس كورونا

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