السنغال تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

دكار- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة السنغالي الدكتور علي ضيوف سار، اليوم السبت، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال سار، في تصريح بثته الإذاعة السنغالية اليوم السبت، إنه من أصل 989 فحصا تم تأكيد إصابة 119 شخصا، منوها بتعافي 949 ووفاة 25 شخصا من أصل 2429.