السنغال تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا
03:03 م السبت 16 مايو 2020
دكار- (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة السنغالي الدكتور علي ضيوف سار، اليوم السبت، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال سار، في تصريح بثته الإذاعة السنغالية اليوم السبت، إنه من أصل 989 فحصا تم تأكيد إصابة 119 شخصا، منوها بتعافي 949 ووفاة 25 شخصا من أصل 2429.
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