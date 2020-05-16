أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السنغال تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

03:03 م السبت 16 مايو 2020
السنغال تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

دكار- (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة السنغالي الدكتور علي ضيوف سار، اليوم السبت، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال سار، في تصريح بثته الإذاعة السنغالية اليوم السبت، إنه من أصل 989 فحصا تم تأكيد إصابة 119 شخصا، منوها بتعافي 949 ووفاة 25 شخصا من أصل 2429.

هذا المحتوى من

علي ضيوف سار دكار السنغال

الخبر التالى:

لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 902 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الحرارة 43 والرطوبة تعود".. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة