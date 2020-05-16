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مصادر بالحكومة اليونانية تتوقع إعادة فتح المطاعم والمقاهي قبل الموعد المقرر

02:14 م السبت 16 مايو 2020
مصادر بالحكومة اليونانية تتوقع إعادة فتح المطاعم والمقاهي قبل الموعد المقرر

أرشيفية

أثينا- (د ب أ):
اقترحت الحكومة اليونانية اليوم السبت أن تدرس لجنة من الخبراء تابعة لوزارة الصحة فتح المطاعم والمقاهي والمنشآت المماثلة في 25 مايو، أي قبل أسبوع من الموعد الذي كان مقررا وهو الأول من يونيو.
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر حكومية اليوم السبت أن دراسة المقترح يجب أن تأخذ في الاعتبار أحدث بيانات وبائية خاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
يشار إلى أن إعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بأسلوب منظم وتماشيا مع بروتوكولات الصحة والسلامة أتت حتى الآن بنتائج إيجابية.

الحكومة اليونانية اليونان فتح المطاعم فيروس كورونا

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