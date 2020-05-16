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وزيرة البحث العلمي الألمانية تحذر من نسيان استمرار وباء كورونا

02:10 م السبت 16 مايو 2020
وزيرة البحث العلمي الألمانية تحذر من نسيان استمرار وباء كورونا

وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك

برلين- (د ب أ):
حذرت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك مواطني بلادها من نسيان أن جائحة كورونا لا تزال مستمرة، وذلك رغم تخفيف إجراءات المكافحة.
وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "نحن ننشغل حاليا للغاية بمتى يمكن تخفيف القيود الحالية وكيف. أنا متفهمة أن القيود كانت قاسية ومهددة لوجود الكثيرين، لكننا ننسى قليلا أن الفيروس لم ينته بعد".
وأضافت كارليتسك: "الإصابات بمرض كوفيد-19 تكون أعراضها حادة للغاية أحيانا، كما أننا لا نعلم الكثير عن الأضرار الدائمة المحتملة الناجمة عن الإصابة بالمرض".
وأكدت الوزيرة أنه يتعين على الجميع لذلك أن يعوا أن الالتزام بقواعد السلامة الصحية والمسافة الآمنة شرط للاحتفاظ بإجراءات التخفيف ومواصلتها، وقالت: "حريتنا التي عادت تتوقف على انضباطنا - في النظافة والمسافة الآمنة وارتداء الكمامات".

أنيا كارليتسك برلين ألمانيا فيروس كورونا

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