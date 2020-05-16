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مقتل نحو 8 أشخاص في هجوم لمسلحين على نقاط تفتيش في افغانستان

01:31 م السبت 16 مايو 2020
مقتل نحو 8 أشخاص في هجوم لمسلحين على نقاط تفتيش في افغانستان

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن ثمانية أفراد من القوات الحكومية قتلوا وأصيب تسعة آخرون في هجمات لطالبان بعد منتصف الليل على نقاط تفتيش أمنية في إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

وقال عضو المجلس الإقليمي محمد رحمن قادري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات تحمي سدا متعدد الاستخدامات في مقاطعة أحمد آبا.

وبالإضافة لذلك، قال مسؤولان إن المسلحين خطفوا 12 مدنيا في مقاطعة سامكاني.

وقال حاكم المقاطعة عبد الرحمن زرماتي إن طالبان هددت الأشخاص وطلبت منهم ترك وظائفهم الحكومية.

ولم تصدر الجماعة تعليقا.

وفجر المتشددون أمس الخميس شاحنة مفخخة في العاصمة باكتيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وفي إقليم غور بوسط البلاد، قال مسؤول آخر إن مقاتلي طالبان سيطروا على نقطة تفتيش في فيروزكوه عاصمة الإقليم، وقتلوا ثلاثة من القوات الحكومية وأسروا 11 آخرين.

واشتد القتال في أفغانستان بعدما أمر الرئيس أشرف غني جيش البلاد بشن هجوم على طالبان هذا الأسبوع بعد هجمات على مستشفى ولادة في كابول وجنازة في ننكرهار أودت بحياة أكثر من 50 شخصا.

افغانستان كابول

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