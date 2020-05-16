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المجمعات التجارية تفتح أبوابها مجددا فيما تخفف الفلبين قيود كورونا

01:30 م السبت 16 مايو 2020
المجمعات التجارية تفتح أبوابها مجددا فيما تخفف الفلبين قيود كورونا

أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):
أعادت المجمعات التجارية فتح أبوابها في الفلبين اليوم السبت فيما خففت الحكومة القيود التي فرضت قبل شهرين لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصيب به أكثر من 12 ألف شخص في البلاد.
وفي حين جرى تمديد الإغلاق في العاصمة وغيرها من المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس حتى نهاية الشهر، فإنه تم السماح للمجمعات التجارية الرئيسية وغيرها من المنشآت التجارية التي تعتبر ضرورية باستئناف عملياتها جزئيا عبر البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 214 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12305. ووصلت حصيلة الوفيات إلى 817 بتسجيل 11 وفاة إضافية.
وكان نحو 65 بالمئة من حالات الإصابة بكورونا من منطقة مانيلا الكبرى حيث شوهدت طوابير طويلة من الأشخاص والسيارات خارج المجمعات التجارية اليوم السبت.
نفذت إدارة المجمعات التجارية بروتوكولات السلامة مثل فحص درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي. وكان عدد الأشخاص داخل المنشآت محدودا أيضا. وكان الجميع ملزومين بارتداء الكمامات.
وقام المتحدث الرئاسي هاري روكي بتذكير العامة أنه حتى إذا ما تم تخفيف القيود، فلن يتم السماح سوى بمغادرة المنازل لشراء المستلزمات الضرورية وفي الحالات الي تتطلب ذلك.

فيروس كورونا مانيلا المجمعات التجارية

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