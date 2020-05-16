المغرب:ارتفاع وفيات كورونا إلى 192 حالة
الرباط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 192 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إلى تسجيل29 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6681حالة.
كما لفتت إلى شفاء 75 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3475 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 77414 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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