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إسرائيل : ارتفاع الوفيات والاصابات خلال 24ساعة

01:15 م السبت 16 مايو 2020
إسرائيل : ارتفاع الوفيات والاصابات خلال 24ساعة

أرشيفية

تل ابيب – (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم السبت أن اسرائيل سجلت حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل المجموع الى 267 ،مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 16606
وتتضمن أحدث الأرقام 59 شخصا في حالة خطيرة ، و 49 مريضا بحاجة إلى دعم جهاز التنفس الاصطناعي
وتابعت الوزارة أن ما لا يقل عن 41 مصابا بفيروس كورونا في حالة متوسطة والباقون تبدو عليهم أعراض خفيفة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أول أمس الخميس إعادة فتح المدارس بالكامل لكافة الفئات العمرية يوم الأحد المقبل ضمن تخفيف القيود التي تم فرضها للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا تل ابيب وزارة الصحة الاسرائيلية

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