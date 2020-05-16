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النمسا تبدأ في تخفيف الضوابط الحدودية مع ألمانيا المفروضة بسبب أزمة كورونا

12:18 م السبت 16 مايو 2020
النمسا تبدأ في تخفيف الضوابط الحدودية مع ألمانيا المفروضة بسبب أزمة كورونا

أرشيفية

فيينا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم عن بدء تخفيف الضوابط الحدودية بين النمسا وألمانيا والتي فرضت بسبب جائحة كورونا.
وذكر بيان لوزارة الداخلية في النمسا اليوم السبت أنه تم البدء فى السماح للنمساويين بزيارة الأقارب والاصدقاء في ألمانيا بالإضافة إلى الأزواج . لافتا الى أن دواعي الانتقال بين البلدين تشمل أيضًا حضور أحداث عائلية مهمة مثل حفلات الزفاف أو الجنازات أو الاحتفالات الدينية.
واضاف البيان ان الرحلات السياحية لا تزال غير مسموح بها وأنه يتم إجراء فحوصات عشوائية فقط عند الحدود.
وذكر أن النمسا وألمانيا وسويسرا اتفقوا هذا الأسبوع على خطة تدريجية لاستعادة حرية السفر بين البلدان الثلاثة بالكامل اعتبارًا من 15 يونيو المقبل .مشيرا الى أن ولاية فورارلبرغ النمساوية سوف تفتح معابرها الحدودية فقط إلى ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا اعتبارًا من يوم غد الأحد عند منتصف الليل.

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وزارة الداخلية النمساوية النمسا فيينا

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