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كورونا في سويسرا: 30 ألفًا و514 إصابة و1878 وفاة

11:35 ص السبت 16 مايو 2020
كورونا في سويسرا: 30 ألفًا و514 إصابة و1878 وفاة

أرشيفية

زيورخ (سويسرا)- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30514، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في سويسرا بسبب الفيروس 1878، والمتعافين 27100. وقد مر حوالي 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

فيروس كورونا سويسرا زيورخ

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