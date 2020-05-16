سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٧٣٥٦ حالة

سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٧٣٥٦ حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية - إن هذه الحصيلة تأتي بعد تسجيل ٤٦٥ حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن معظم هذه الإصابات لعمال مهاجرين من دول آسيوية أخرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.