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سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٧٣٥٦ حالة

11:27 ص السبت 16 مايو 2020
سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٧٣٥٦ حالة

أرشيفية

سنغافورة- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٧٣٥٦ حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية - إن هذه الحصيلة تأتي بعد تسجيل ٤٦٥ حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن معظم هذه الإصابات لعمال مهاجرين من دول آسيوية أخرى.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا سنغافورة وزارة الصحة في سنغافورة

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