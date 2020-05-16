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البرتغال تعتزم فتح الشواطئ ضمن إنهاء تدريجي للعزل

08:07 ص السبت 16 مايو 2020
البرتغال تعتزم فتح الشواطئ ضمن إنهاء تدريجي للعزل

رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا

لشبونة- (أ ش أ):
أعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، أن بلاده ستعيد فتح شواطئها في 6 يونيو، وذلك ضمن إنهاء تدريجي لإجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا، داعيا الجمهور إلى حيازة تطبيق لمعرفة ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

وقال "كوستا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، إن الشرطة لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم.. متابعا قوله "الشواطئ يجب أن تكون للمتعة.. يتعين أن نلزم أنفسنا".

وبحسب القواعد الجديدة يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.

ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل يوم الاثنين 18 مايو مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة استيعاب مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل معينة.

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