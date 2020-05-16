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ألمانيا تعيد فتح الحدود مع لوكسمبورج وتخفف القيود مع الدول المجاورة الأخرى

05:23 ص السبت 16 مايو 2020
ألمانيا تعيد فتح الحدود مع لوكسمبورج وتخفف القيود مع الدول المجاورة الأخرى

أرشيفية

زاربروكن - (د ب أ):
أعادت ألمانيا ولوكسمبورج فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها لمدة شهرين بسبب وباء فيروس كورونا.

واعتبارا من منتصف ليل الجمعة، أصبح بإمكان السائقين العبور دون الحاجة إلى إثبات سبب وجيه.

وأفادت الشرطة الاتحادية في مدينة ترير الألمانية بأنه تمت إعادة فتح 12 معبرا على طول الحدود ولم يعد يتعين على السيارات المرور عبر معابر مراقبة.

وأثارت إجراءات الإغلاق انتقادات شديدة في المنطقة، ولم يتم السماح سوى للسفر الضروري فقط، ومعظمهم الحالات كانت لسائقي الشاحنات والمسافرين عبر الحدود أو العاملين في المجال الطبي.

وأعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، عن ارتياحه، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) "لقد حان الوقت لأن ينتهي (الإغلاق)".

وفي نفس الوقت، تم رفع بعض القيود على حدود ألمانيا مع النمسا وسويسرا.

وأصبح من الممكن الآن العبور في كلا الاتجاهين لزيارة الشركاء أو الأقارب أو المشاركة في الأحداث العائلية المهمة.

ألمانيا لوكسمبورج فيروس كورونا إجراءات الإغلاق

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