الدفاع المدني الجزائري ينتشل جثث 4 أطفال من عائلة واحدة غرقوا بسد
الجزائر - (د ب أ):
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، صباح اليوم السبت، عن انتشال جثث 4 أطفال ماتوا غرقًا بسد بلدة الناصرية بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.
وكشف ذات المصدر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الضحايا هم 3 أطفال وبنت من نفس العائلة، وتتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا.
واوضح أن غطاسو جهاز الدفاع المدني انتشلوا جثتي طفلين ليلة الجمعة، قبل ان يتم العثور على جثتي الطفلين الآخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمكان المسمى قرية البرج ببلدة الناصرية.
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