متاجر التجزئة الأمريكية "جي سي بيني" تقدم طلبًا لإشهار إفلاسها

واشنطن - (د ب أ):

تقدمت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الشهيرة "جي سي بيني"، بطلب لإشهار إفلاسها، الجمعة، حيث أثرت إجراءات الإغلاق المتعلقة بتفشي فيروس كورونا على الشركة التي كانت تعاني بالفعل من مشاكل مالية.

ويأتي إعلان سلسلة المتاجر التي تأسست قبل 118 عاما مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن انخفاض تاريخي بنسبة 4ر16 بالمئة في الإنفاق على التجزئة في نيسان.

وقالت "جيه سي بيني" في بيان يوم الجمعة إنها ستبدأ إغلاق بعض متاجرها البالغ عددها 850 متجرا على مراحل.

يذكر أن الشركة توظف حوالي 90 ألف شخص.

ويواجه تجار التجزئة الذين كانوا يعانون من مشكلات مالية قبل الوباء أزمة متصاعدة الآن في ظل التراجع الكبير في إنفاق المستهلكين.

وإلى جانب "جي سي بيني" أعلن متجر "جيه كرو" للأزياء ومتجر السلع الفاخرة "نيمان ماركوس" إفلاسهما خلال الوباء.