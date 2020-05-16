مجلة طبية رائدة تدعو الأمريكيين إلى تغيير ترامب

واشنطن (د ب أ)

دعت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية يوم الجمعة الناخبين الأمريكيين إلى انتخاب رئيس جديد يتوقف عن استخدام "السياسات الحزبية" لتوجيه الصحة العامة.

وفي افتتاحية لاذعة وغير معتادة، وصفت مجلة "لانسيت"، إحدى المجلات الطبية الرائدة في العالم، استجابة الإدارة الأمريكية لوباء فيروس كورونا بأنها "متضاربة وغير متناسقة".

وقالت الافتتاحية "ينبغي على الأمريكيين وضع رئيس في البيت الأبيض في يناير 2021، يفهم أن الصحة العامة لا يجب أن يتم توجيهها بالسياسات الحزبية".

وجاء هذا الموقف في نفس اليوم الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن جهد حكومي أمريكي واسع النطاق لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا بسرعة بحلول نهاية العام.

وقال ترامب إنه حتى بدون لقاح فإن الفيروس "سيختفي".

وجاء في الافتتاحية "إن الإدارة مهووسة بلقاحات سحرية أو أدوية جديدة أو أمل في اختفاء الفيروس ببساطة"، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك تركيز على "المبادئ العامة الأساسية" مثل الاختبار والتتبع.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث سجلت 4ر1 مليون إصابة وأكثر من 87 ألف حالة وفاة.