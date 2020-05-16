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العراق: قتل 2 من الأمن وإصابة 3 في هجوم لداعش

02:21 ص السبت 16 مايو 2020
العراق: قتل 2 من الأمن وإصابة 3 في هجوم لداعش

قوات الأمن العراقية

تكريت، العراق (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي يوم الجمعة مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه عناصر داعش على نقطة مراقبة جنوب تكريت، 170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" مجموعة مسلحة هاجمت عند منتصف ليلة الجمعة /السبت بأسلحة رشاشة نقطة مرابطة بالقرب من سيطرة الشيخ ابراهيم على الطريق بين قضاء الدجيل، 110كم جنوب تكريت، والعاصمة بغداد مما أدى إلى مقتل عنصرين من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة".

وأضاف ان" المهاجمين تمكنوا من الفرار في البساتين المجاورة التي انطلقوا منها".

وتعد سيطرة الشيخ إبراهيم الواقعة على الطريق بين بغداد وتكريت مدخل محافظة صلاح الدين الجنوبي.

وشهدت مناطق مختلفة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق نشاطاً ملحوظاً لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الأيام الاخيرة كانت أشدها في مدينة سامراء/50كم جنوب تكريت/ الأسبوع الماضي وذهب ضحيتها نحو 12 عنصراً من الحشد العشائري.

العراق داعش هجوم مسلح

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