أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تقارير: إيطاليا تستقبل مسافري الاتحاد الأوروبي بداية من 3 يونيو

01:39 ص السبت 16 مايو 2020
تقارير: إيطاليا تستقبل مسافري الاتحاد الأوروبي بداية من 3 يونيو

الاتحاد الأوروبي

روما (د ب أ)

تعتزم الحكومة الإيطالية السماح باستقبال المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن لحرية التنقل دون الحاجة إلى فرض حظر صحي اعتبارا من 3 يونيو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان الدخول إلى إيطاليا ممكنا فقط للحالات الاستثنائية، على سبيل المثال للسماح للمواطنين والسكان العالقين في الخارج بالعودة إلى إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، من بينها وكالة "ادنكرونس" وصحيفة "لا ريبابليكا" عن مصادر بالحكومة قولها إنه سيتم فتح الحدود لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن دون الحاجة إلى فرض حظر صحي أو تقديم شهادات.
ووفقا للتقارير، سيظل حظر السفر مفروضا على الدخول من الدول الأخرى.

وكان وزراء الحكومة، الذين لم يصدقوا بعد على هذه الخطوة، يبحثون مساء الجمعة إطار تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا حتى يوم الجمعة 31600 حالة وفاة، وحوالي 223800 حالة إصابة بفيروس كورونا.

الاتحاد الأوروبي إيطاليا منطقة شنجن

الخبر التالى:

الجزائر تحقق في وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان