تقارير: إيطاليا تستقبل مسافري الاتحاد الأوروبي بداية من 3 يونيو
روما (د ب أ)
تعتزم الحكومة الإيطالية السماح باستقبال المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن لحرية التنقل دون الحاجة إلى فرض حظر صحي اعتبارا من 3 يونيو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان الدخول إلى إيطاليا ممكنا فقط للحالات الاستثنائية، على سبيل المثال للسماح للمواطنين والسكان العالقين في الخارج بالعودة إلى إيطاليا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية، من بينها وكالة "ادنكرونس" وصحيفة "لا ريبابليكا" عن مصادر بالحكومة قولها إنه سيتم فتح الحدود لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن دون الحاجة إلى فرض حظر صحي أو تقديم شهادات.
ووفقا للتقارير، سيظل حظر السفر مفروضا على الدخول من الدول الأخرى.
وكان وزراء الحكومة، الذين لم يصدقوا بعد على هذه الخطوة، يبحثون مساء الجمعة إطار تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسجلت إيطاليا حتى يوم الجمعة 31600 حالة وفاة، وحوالي 223800 حالة إصابة بفيروس كورونا.
الخبر التالى:الجزائر تحقق في وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11228
عدد المصابين
-
2799
عدد المتعافين
-
592
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4444670
عدد المصابين
-
1588858
عدد المتعافين
-
302493
عدد الوفيات
إعلان