تركيا: حظر التجوال في 15 محافظة بسبب كورونا

إسطنبول - (د ب أ):

قررت السلطات التركية حظر التجوال بدءا من منتصف الليلة في 15 محافظة تركية ولعدة أيام على خلفية تفشي عدوى كورونا.

ويستمر العمل بهذا القرار الجديد أربعة أيام حتى منتصف ليل الثلاثاء المقبل وهو يوم احتفال رسمي في البلاد.

ونص القرار الجديد على فتح العيادات والصيدليات والمخابز والخدمات التي تصنف بأنها ضرورية في يومي نهاية الأسبوع(السبت والأحد).

وفيما عدا ذلك يسمح بالتعامل بالشراء من المحلات بصورة محدودة.

وبهذا تواصل الحكومة التركية التخفيف من القيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث كانت تفرض خلال نهايات الأسابيع السابقة حظرا للتجوال في 24 محافظة أو في 31 محافظة، والآن تفرضه على 15 محافظة فقط.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء اليوم الجمعة أن عدد المصابين بالعدوى في تركيا وصل إلى 146 ألف شخص وعدد الوفيات 4050.