الجيش الكندي يعلن عن إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا

أوتاوا - أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة الكندية، إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا المستجد، بعد عملهم في دور رعاية خلال جائحة كورونا، أربعة منهم في كيبيك وواحد في أونتاريو.

وأشار الجيش الكندي، في بيان، اليوم /الجمعة/ - إن ما يقرب من 1700 فرد من القوات المسلحة يعملون في دور رعاية المسنين بسبب تفشي الفيروس فيها ونقص الموظفين.

وشهدت مقاطعة كيبيك على وجه الخصوص تفشي كبير في تلك المرافق، بما في ذلك منطقة مونتريال الكبرى.

على جانب آخر .. سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم، 341 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، واعترفت المقاطعة بوجود خطأ في بيانات يوم الخميس حين أبلغ عن عدد أقل من المرضى الجدد.

ومع بيانات اليوم الجمعة، يصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 21 ألفا و922 حالة، كما أفاد مسؤولو الصحة عن 27 حالة وفاة جديدة اليوم، ليبلغ عدد الوفيات 1825 حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت، إن خللا صغيرا أبلغ عن 258 حالة جديدة من فيروس كورونا يوم الخميس وهو عدد غير صحيح، حيث أن العدد الصحيح هو 345.