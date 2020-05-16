نيويورك تمدد العزل الصحي بسبب كورونا حتى يونيو

وكالات:

أعلن حاكم نيويورك، أندريو كوومو، الجمعة، تمديد العزل الذي كانت تنتهي مدته اليوم حتى 13 يونيو، مستثنياً خمس مناطق بالولاية هي الأقل اكتظاظاً بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان كوومو، أعلن في وقت سابق أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية وصل عند 157 حالة، في تراجع لافت للمعدل اليومي، معتبرا أن 5 من مناطق الولاية باتت مستعدة للانفتاح.

كما أفاد في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، بتسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في أراضي الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 22170 حالة.