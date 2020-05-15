بسبب توكل كرمان.. برلمانية فرنسية تطالب بمقاطعة "فيس بوك"

وكالات:

طالبت مشرعة فرنسية، مقاطعة عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتراضًاعلى اختيار الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان، ضمن مجلس حكماء فيسبوك، الذي تسبب في جدل كبير نظرًا لخلفية كرمان الإخوانية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسية، ناتالي جوليه، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن "تعيين كرمان هو خطأ، ونحن نلاحظ أن هذه مشكلة كبيرة، فنحن في فرنسا من بين العديد من الدول، لدينا تساؤلات، ونكافح لمحاربة مجموعة الإخوان، لذلك اختيار شخص يدعمهم يثير التساؤلات".

وأضافت: "في العالم العربي هناك العديد من النساء الناشطات واللواتي عملن على أصعدة كثيرة، ويجب عدم اختيار شخص يثير الجدل، فهذه مشكلة كبيرة".

وتابعت قائلة إن مقاطعة فيسبوك هي الطريقة الأمثل للاحتجاج، فالمعارضة الإعلامية لن تأتي بمنفعة مع شركة بحجم فيسبوك.

وقالت جوليه " أعتقد أن فيسبوك يعمل بنظام اقتصادي خاص به، لذلك أفضل طريقة للاحتجاج على فيسبوك هي مقاطعة الموقع، والعمل على منصات جديدة، لأننا نعرف الضغوط الإعلامية قد لا تكون مهمة جدا على فيسبوك لتغيير تعيين كرمان".

وأعلنت شركة فيسبوك، منذ أيام، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات من كل الدول والمهن واللغات.

وجاء اختيار فيسبوك لتوكل كرمان، ضمن قائمة من الشخصيات التي سيخول لها اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام.

وأثارت شركة فيسبوك بقرار اختيار الناشطة اليمنية المثيرة للجدل كثيرا من حملات الاستنكار والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أن كرمان معروفة بقربها من تنظيم الإخوان، المصنّف في عدد من الدول كتنظيم "إرهابي".