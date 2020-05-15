الصحة العالمية تحذّر من "موجة ثانية قاتلة" لكورونا في أوروبا

لندن - أ ش أ

حذّر مسئول بارز بمنظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه "موجة ثانية قاتلة" من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشتاء المقبل، مشددا على أن الجائحة لم تنتهي بعد.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مقابلة مع صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - إن الدول الأوروبية، التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشي (كوفيد-19) في الشتاء، مضيفا أن الآن "هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال".

وأكد كلوج، أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاد مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لا يعني أن الجائة تنتهي، لافتا إلى أن مركز الوباء الآن بات في شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأضاف المسئول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة.

وأشار إلى أن "سنغافورة واليابان" فهمتا مبكرا أن هذا ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاستعداد"، وأن هذا هو ما تفعله الدول الاسكندنافية، حيث لا يستبعدون حدوث موجة ثانية لتفشي الوباء، ولكنهم يأملون في تحييده مبكرا.

وتأتي تصريحات كلوج، بعد فترة قصيرة من إعلان منظمة الصحة العالمية أن (كوفيد-19) قد يتحول لفيروس متوطن وأنه ربما يضطر البشر للتعايش معه إلى الأبد.

ويتوقع خبراء ومسئولون حول العالم وقوع موجة ثانية لتفشي الفيروس.