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البنتاجون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

10:24 م الجمعة 15 مايو 2020
البنتاجون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

بنتاجون

(وكالات):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من أفغانستان ومن المتوقع أن تفي بالموعد المحدد المتفق عليه مع حركة طالبان بهذا الشأن في وقت سابق من العام الحالي.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم الوزارة في إيجاز صحفي ”هذا الأمر ما زال يمضي قدما. نتوقع أن نفي بذلك في إطار الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان“، بحسب وكالة "رويترز".

جاءت تصريحات هوفمان بعد هجومين وحشيين في أفغانستان هذا الأسبوع رغم أنه يُعتقد أنهما من تنفيذ تنظيم داعش.

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