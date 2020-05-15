الجزائر تمنع زيارة المرضى في المستشفيات خلال عيد الفطر

الجزائر - أ ش أ

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أوصت بضرورة منع الزيارات الجماعية للمرضى في المستشفيات من قبل الجمعيات والمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بن بوزيد في تصريحات له اليوم ، أن اللجنة أوصت أيضا بتأجيل إجراء عملية الختان الجماعية للذكور التي عادة ما تتزامن مع ليلة 27 رمضان (ليلة القدر) لعدم موافقة هذا الإجراء مع التدابير الصحية الجارية لتفادي انتشار الكورونا.

وأكد ضرورة ارتداء الكمامات كوسيلة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الوباء والحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وعلى رأسها عبد العزيز جراد رئيس الوزراء تموين الأسواق أسبوعيا بـ7 ملايين كمامة ستوضع في متناول المواطنين بالصيدليات على أن يكون ارتدائها إلزاميا على كل المواطنين في الاماكن العمومية وأوساط العمل.

وأشار إلى أنه تقرر تجنيد كل القدرات الوطنية المتاحة للرفع من انتاج هذه الكمامات لتصبح متوفرة بالكمية الكافية في السوق الوطنية.

وقال إن اللجنة أوصت بضرورة احترام القواعد السلمية والحسنة في استعمال هذه الكمامات لضمان فعاليتها وذلك من خلال غسل وتطير اليدين قبل ارتداء هذه الكمامة مع الزامية تغطية الأنف والفم عند وضعها وتجنب لمسها أثناء الارتداء.

وأوضح أنه ينبغي التأكيد على أن الاستراتيجية المعتمدة حاليا في مكافحة هذا الوباء وبفضل التزام الدولة وتوصيات المختصين والخبراء وأعضاء اللجنة العلمية أعطت نتائج ايجابية تبعث بحق على التفاؤل للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة، بشرط أن يكون هذا التفاؤل حذرا ومسؤولا ومعززا باليقظة والحذر الدائمين.

وأشار إلى أن انخفاض عدد المرضى في الرعاية المركزة والانعاش والموجودين تحت أجهزة التنفس الصناعي وارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء يوميا كلها مؤشرات إيجابية.