باكستان مستعدة لمساعدة الكويت في مكافحة كورونا
إسلام آباد - أ ش أ
أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ذوالفقار عباس بخاري أن بلاده مستعدة لمساعدة دولة الكويت في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال بخاري - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إنه بناء على طلب سلطات دولة الكويت سترسل باكستان نحو 600 عامل صحة بمن فيهم الأطباء إلى الكويت؛ لدعم جهودها لمكافحة كورونا.
وأضاف أن الخطوة ستساعد في تعزيز وتوطيد المزيد من الروابط الودية القائمة بين البلدين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11228
عدد المصابين
-
2799
عدد المتعافين
-
592
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4444670
عدد المصابين
-
1588858
عدد المتعافين
-
302493
عدد الوفيات
إعلان