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مستشار النمسا: إصابات كورونا الجديدة في انخفاض

09:19 م الجمعة 15 مايو 2020
مستشار النمسا: إصابات كورونا الجديدة في انخفاض

سباستيان كورتس بروكسل

فيينا - أ ش أ
أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن أعداد العدوى الجديدة بفيروس كورونا حاليا في مستوى منخفض، معتبرا أن هذا يتيح الفرصة للحكومة من أجل مواصلة خطة إعادة فتح المطاعم والمنشأت السياحية وغيرها من المناطق.
وقال كورتس في كلمة له اليوم الجمعة - بمناسبة مرور 65 على توقيع معاهدة الدولة والتى دشنت استقلال البلاد عن التحالفات الدولية - إن أهم شيء فى المرحلة الراهنة لمنع تجدد العدوى هو المسئولية الشخصية لكل مواطن في البلاد لحماية نفسه والاخرين بالحفاظ على مسافة الامان وكافة التدابير الصحية الاخرى.
وأضاف كورتس أنه قبل 65 عامًا تمت استعادة دولة النمسا المستقلة وذلك بعد 10 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية والتى تم فيها تحرير العالم من نظام الإرهاب النازي .
وأشار إلى أن هذا الإنجاز وضع الأساس لنمسا محايدة أصبحت منذ ذلك الحين دولة آمنة ومزدهرة وديمقراطية حرة.

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