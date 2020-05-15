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لافروف يؤكد عدم تعمد روسيا إعلان أعداد أقل من الوفيات بسبب كورونا

09:14 م الجمعة 15 مايو 2020
لافروف يؤكد عدم تعمد روسيا إعلان أعداد أقل من الوفيات بسبب كورونا

سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):

أصر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، على أن بلاده لم تتعمد إعلان أعداد أقل من حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لافروف لمجموعة" آر بي سي " الإعلامية الروسية : "فيما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا، أؤكد لكم أن السلطات الروسية ستكون آخر من يخفي الحقيقة".

وأضاف "هذه ليست مزحة،هذه حياة الناس ، واللعب بهم سيكون أمرا شنيعاً".

وأفادت هيئة رصد فيدرالية روسية أن 2418 شخصًا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة مباشرة بالفيروس المميت. وهذا الرقم أقل بقليل من 1 في المائة من إجمالي الحالات المبلغ عنها في هذا البلد.

واعترضت الحكومة الروسية على المقالات الأخيرة التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز والفاينانشيال تايمز ، والتي فسرت ارتفاع الإحصائيات الإجمالية للوفيات على أنها مؤشر على أن حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أقل مما تم الإعلان عنه.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الأسبوع تلك الصحف بمراجعة أساليب إعداد تقاريرها.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن زاخاروفا القول إن "المقالات تسعى فقط لإثبات الادعاء بأن حصيلة الوفيات الحقيقية للفيروس الفتاك في روسيا يمكن أن تكون أعلى بنسبة 70 في المائة من الإحصاءات الرسمية".

سيرجي لافروف روسيا فيروس كورونا موسكو

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