أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استمرار الجمود في مجلس الأمن حيال إجراءات مكافحة كورونا

09:09 م الجمعة 15 مايو 2020
استمرار الجمود في مجلس الأمن حيال إجراءات مكافحة كورونا

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ):
قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مشروع قرار توفيقي قدمته ألمانيا وإستونيا فشل حتى الآن في كسر الجمود في مجلس الأمن الدولي بشأن تعامله مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولمدة سبعة أسابيع ، وصل المجلس المؤلف من 15 عضوا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بين الصين والولايات المتحدة، حول ما إذا كان سيحث على دعم منظمة الصحة العالمية في قرار بشأن الجائحة
وتريد بكين أن يتم ذكرها ، بينما لا تريد واشنطن ذلك ، مما أذهل المجلس الأسبوع الماضي حتى برفض قرار صاغته فرنسا وتونس بإشارة غير مباشرة للمنظمة.
وأوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية ، متهما إياها بسوء إدارة الأزمة والإفراط في ثقتها في المعلومات الواردة من الصين.

مجلس الأمن الدولي نيويورك ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

لافروف يؤكد عدم تعمد روسيا إعلان أعداد أقل من الوفيات بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان