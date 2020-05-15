نيويورك الأمريكية تسجل أقل وفيات منذ مارس بإحصاء ١٣٢ حالة جديدة

وكالات:

سجلت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية 132 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 26 مارس الماضي.

وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، هذا الرقم أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة في الولاية إلى 22302.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (157 وفاة).

ولفت كومو إلى مؤشر إيجابي متمثل بانخفاض عدد المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يدخلون المستشفيات وعمليات التنبيب التي يخضع لها المرضى بالفيروس في الولاية.

وأكد الحاكم أن خمس مناطق في الولاية تشرع اعتبارا من اليوم في التراجع تدريجيا عن القيود الصارمة المفروضة لردع كورونا، مع تمديد نظام التوقف في المناطق الأخرى حتى 28 مايو.

وتشمل المرحلة الأولى من تخفيف القيود استئناف عمل مشاريع البناء والمنشآت الصناعية، مع السماح لبعض المحالات التجارية بالعودة للعمل أيضا لكن دون رفع الحظر عن ممارسة التجارة داخلها.