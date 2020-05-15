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ترامب: وافقنا على تجربة ١٣٠ علاجا لكورونا ونركز على ١٤ لقاحا

07:48 م الجمعة 15 مايو 2020
ترامب: وافقنا على تجربة ١٣٠ علاجا لكورونا ونركز على ١٤ لقاحا

دونالد ترامب

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته وافقت على تجربة 130 علاجا و٥٤ هي حاليا في مرحلة التخطيط.
وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية أن إدارته ستركز على 14 لقاحا محتملا ضد كورونا وسنساعد في توزيع المصل.
وتابع "اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بنهاية العام الجاري".
وأردف "لا نريد تحقيق الربح وإنما توزيع اللقاح على الجميع".
‏‏وتابع "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع وزارة الدفاع".
وقال ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المدارس، مشيرا إلى أنه "سيعود الاقتصاد لقوته".
‏وتابع "١٨٦ دولة في العالم متأثرة بفيروس كورونا".
وأردف "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما".

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